İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, suçluların sokaklarda serbest dolaşmalarına asla izin verilmeyeceği vurgulandı. Operasyonlar, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından organize edilerek, yol kontrolleri, ev ve iş yerleri baskınları ve kimlik kontrolleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Operasyonların detaylarını paylaşan Yerlikaya, yakalanan şahısların aranma sürelerine ilişkin bilgilere de yer verdi. Buna göre, 0-5 yıldır aranan 4.455 kişi, 5-10 yıldır aranan 19 kişi ve 10 yıldan fazla süredir aranan 17 kişi "ÇEMBER-21" operasyonları kapsamında yakalandı.

Yakalanan kişilerin suç kategorileri arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve kaçakçılık gibi ciddi suçlar bulunuyor. Operasyon sonucunda: Hırsızlıktan 690 kişi, Dolandırıcılıktan 291 kişi, Yağmadan 130 kişi, Adam öldürmeden 118 kişi, Cinsel suçlardan 128 kişi, Narkotik suçlardan 860 kişi, Terörden 26 kişi, Kaçakçılık ve organize suçlardan 400 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Yerlikaya, operasyona katılan Valileri, Kaymakamları, İl Jandarma Komutanlarını, İl Emniyet Müdürlerini ve Sahil Güvenlik Ekiplerini tebrik etmeyi unutmayarak:” Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA