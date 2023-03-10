Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararnamesini Beştepe'de imzaladı.

Anayasa'nın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.

Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin 14 Mayıs seçime gideceği tarih netleşti.

Kararnamenin imzalanması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısıyla kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacağını ve buna göre 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimizin Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gideceğini duyurdu.

14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden yılbaşından hemen sonra kamuoyu ile paylaştıklarını açıklayan Erdoğan, "Bizi seçim tarihini yaklışık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerin bazıları şunlardır; Herşeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimi ile çakışan bir tarihti. Yine bu tarih yurt giçinde ve yurt dışından yüzbinlerce vatadaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bunların başını çektiği sebeplerle 18 Haziran'ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs tarihininin demokratik geçmiş bakımından anlamlı bir yıl dönümüne de tekabül etmesinin önemine vurgu yaptı.

https://youtu.be/ce55sCoY2dI

AK PARTİ'DEN ADAY OLACAKLARIN VEKİL ÜCRETLERİ DEPREMZEDELERE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesindeki çalışmalar ile son duruma ilişkin çalışmaları da özetledi.

Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana ve Elazığ illerimizde yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkati çeken Erdoğan, "Sayıları hızla artan konteyner kentlerimizde zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerimize nispeten daha iyi barınma imkanları sağlıyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşasına da her gün yeni temeller atarak devam ediyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmektir" dedi.

Deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunması amacıyla AK Parti'den milletvekili aday adaylarının yatıracağı ücretlerin AFAD'a yardım olarak aktarılacağını duyurdu.

"AK Parti'ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yapacak herkesin önce ilgili birimimizce belirlenecek asgari yardım tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaklardır" diyen Erdoğan, "Yapacakları cömert bağışlar için hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Bu seçim döneminde müziksiz bir kampanya yürüteceğiz" DEDİ.

"TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ.."

Türkiye için hemen şimdi, diyerek 14 Mayıs’ı, 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istediklerini söyleyen Erdoğan, "14 Mayıs süreci, kısır siyasi çekişmelerin, yalan, iftira kampanyalarının mecrası haline dönüştürülürse, 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz" diye konuştu.