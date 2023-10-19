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Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer, sınıf geçme baraj puanının Türkçe dersinde 70'e yükseltilmesi kararına ilişkin, "Öğrencilerin son 5 yıla ilişkin Türkçe dersindeki verilerini, sahadan idarecilerin ve öğretmenlerin görüşlerine başvurarak masaya yatırdık. Araştırma sonuçlarımız, Türkçe dersi ile ilgili aldığımız önlemlerin bir ihtiyaç, bir gereklilik olduğunu ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde eğitimde Türkçeyi odağa alan bir yaklaşımla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Seçer, akademik çalışma sonuçlarının, Türkçe dil becerisi yeterince gelişemeyen çocukların dönem derslerinde ve ikinci dili öğrenmede zorluklar yaşadığını gösterdiğine işaret etti.



Seçer, temel eğitimde öncelikle Türkçe dil eğitimine yönelik önlemleri hayata geçirdiklerini söyledi.



Bu kapsamda ilkokullarda sınav değil süreç odaklı ölçme sistemini getirdiklerini, çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavlara son vererek "dinleme, konuşma, okuma ve yazma" olmak üzere dört dil becerisinin destekleneceğini ve ortaokuldaki sınavları da buna göre şekillendirdiklerini anlatan Seçer, bu kapsamda müfredatı da ihtiyaçlar çerçevesinde güncellediklerini belirtti.



Seçer; aldıkları tüm kararları akademisyenler, uzmanlar, sahadaki öğretmenler ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak hayata geçirdiklerini bildirdi.