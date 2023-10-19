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Kuran-ı Kerim, okuma yazma, dikiş nakış, dil kursu (Almanca A1), futbol kursu, hasta yaşlı öz bakım kursu, bağlama ve benzeri kurslarla yüzlerce vatandaşa ve öğrencilere eğitim veren Besni Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) kurslar ve eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Besnili vatandaşların sosyal aktivitelerine katkıda bulunarak meslek sahibi olmaları için çeşitli alanlarda projeleri hayata geçirdiğinin altını çizen Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Besni Belediyesi TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) olarak, eğitimli bir toplum yaratmayı kendisine görev edinerek kurulmuştur. Kuruluşumuzdan bu yana yüzlerce çocuğumuza etüt imkânı, onlarca ablamıza, teyzelerimize okumayan annemiz kalmasın diye Kuran-ı Kerim ve okuma yazma, 35 kardeşimize dikiş nakış kursu desteğinde bulunarak aldıkları kursun sonunda diploma ve belgeleri verildi. Çocuklarımızın yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri adına açılan yaz spor kursumuz ile şenlik havasında bir yaz tatili geçirmelerine vesile olduk. Allah’ın izni ile önümüzdeki günlerde ise daha farklı alanlarda kurslar açarak Besnili vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."dedi.



Kaynak : PHA