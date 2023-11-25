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Alparslan Türkeş’i rahmet ve şükranla andıklarını belirten TÜRKAV Başkanı Yusuf Babar, Türkeş’in ömrünü Türk Milleti için adadığını söyledi

Babar açıklamasında, “25 Kasım 1917 ülkücüler için, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in doğum tarihi olması sebebiyle özel bir tarihtir. 4 Nisan 1997’ye kadar geçen ömrünü turan bayrağını yükseltme ve Türk adını dağa taşa yazdırmanın kavgasıyla geçirmiştir. Zor ve çile dolu geçen ömrünü büyük davasının başında yüzyıllık bir çınar gibi ayakta bitmiş ve kök salmıştır. Şükürler olsun ki, Başbuğumuz gibi bir liderimiz oldu. Davası İlayı Kelimetullah ve Nizamı Alem olan ülkücü hareketin cevheri hiç şüphe yok ki Başbuğ Alparslan Türkeş’tir. Bütün ömrünü adadığı Türk-İslam ülküsü yolunda, Türk İslam ülkücüleri olarak, son nefes, son nefes son nefesimize kadar şeref ve dimdik olarak yürüyeceğimizi cihan aleme göstermekle sorumluyuz. Gönlümüzde başbuğ sevgisi ve onun kararlığı, azmi, cesareti Başbuğ Türkeş şuuru daima var olacaktır. TÜRKAV olarak başbuğun bıraktığı emanetlerin ve onun fikirlerinin ona bağlı ülkücü gençler tarafından daima yaşatılması için var gücümüzle çalışacağımız hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkücü hareket de ilelebet başbuğunun izinde yürüyecek ve ilanihaye var olacaktır. Başbuğumuzun doğumunun 106. yıl dönümü kutlu olsun, mekanı cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür." diye konuştu.

Kaynak : PHA