Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Yusuf Babar, Örenli Mahallesi’nde inşa edilen kalıcı deprem konutlarında yaşanan temizlik ve düzen eksikliği konusunda açıklamalarda bulunarak, “Adıyaman Örenli TOKİ’de yaşayan vatandaşlarımızın sesi duyulmalıdır” dedi.

Örenli TOKİ’de Yaklaşık 4000 konuta yakın büyük bir yaşam alanı olduğunu hatırlatan Babar, “Örenli TOKİ hak ettiği hizmeti alamamaktadır. Ana yol ve yan yollar pislikten geçilmiyor, çöpler zamanında toplanmıyor, çevre temizliği ve düzen eksikliği vatandaşlarımızı mağdur ediyor” ifadelerini kullandı.

Babar, konutlarda yaşayan her bir vatandaşın su tüketim bedelini ve çevre temizlik vergisini düzenli şekilde belediyeye ödediğini, ancak belediyenin aynı sorumluluğu yerine getirmediğinin altını çizerek, “Böylece adeta vatandaşın parasını alıyor, karşılığında hizmeti vermiyor görüntüsü ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Çocuklarımızın sağlığı için bu hizmetler ertelenemez”

Okulların açılmasıyla birlikte bölgedeki insan sirkülasyonunun artacağını ve temizlik ve düzen ihtiyacının daha da önem kazanacağını vurgulayan Babar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kaydetti:

“Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi için bu hizmetler ertelenemez. Elbette, 6 Şubat depreminin ardından kısa bir süre içinde yapılarak vatandaşlarımıza teslim edilen depremzede konutları ve sosyal donatılar, eksikleri olsa da oldukça kıymetli ve takdire şayan bir çalışmadır. Rabbim devletimizin eksikliğini vermesin. Ancak yapılan bu büyük hizmetlerin değeri, günlük temizlik ve bakım hizmetlerinin ihmal edilmesiyle gölgelenmemelidir.”

Babar’dan Belediyeye çağrı

“Belediyelerin asli görevi; temiz, yaşanabilir ve düzenli bir şehir ortamı sunmaktır. Ancak görünen o ki Örenli TOKİ’de belediyenin varlığı, yalnızca arada bir görünen çöp arabasından ibaret kalmıştır. Yan yollar kaderine terk edilmiş, orta refüjlerdeki ağaçlar ise susuzluktan kurumaya yüz tutmuştur. Oysa bu ağaçlar hem şehrimizin estetiği hem de nefesimizdir; sulanması ve korunması belediyenin sorumluluğudur.”

Buradan açıkça ifade ediyoruz:

Çöp arabalarının düzenli gelmesi bir lütuf değil, belediyenin asli görevidir.

Ana yollar ve yan yollar düzenli şekilde temizlenmeli, çevre sağlığına önem verilmelidir.

Orta refüjlerdeki ağaçların susuz bırakılması kabul edilemez; sulama çalışmaları aksatılmamalıdır.

“Vatandaşlarımız sahipsiz değildir”

Örenli TOKİ’de yaşayan vatandaşlarımız sahipsiz değildir. Bu memleketin evlatları hizmet beklemektedir. Belediyeler görevlerini hatırlamalı, sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ayrıca artık Örenli TOKİ’nin belediyelik olması gerektiği açıkça ortadadır. Aksi halde devletimizin kısa sürede büyük fedakârlıklarla yapıp vatandaşlarımıza teslim ettiği bu güzelim yaşam alanı heba edilecektir. İnsanımıza sunulan imkânlar, belediye ilgisizliği yüzünden yok olmamalıdır. Devletimizin büyük gayretiyle inşa edilen bu yerleşim yerini Adıyaman Belediyesi görmezden geliyor görüntüsü vermemelidir.”

Kaynak : PHA