Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş da Genel Kurul'da Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği ve Türkiye Kamusen Üst Kurul Delegeliği görevine seçilerek önemli bir başarı elde etti.

Genel Kurul sonrasında bir değerlendirme yapan Adıyaman Şube Başkanı Karakuş, Türk Sağlık-Sen'in genel kurulunun yüksek bir katılım ve coşku içerisinde tamamlandığını vurguladı.

Karakuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Sendikamızın genel kurulu büyük bir coşku içerisinde tamamlandı. Birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bu genel kurulumuzda, sendikamızın son dört yılda yaptığı çalışmaları da yakından gördük. 2019 yılından bu yana hizmet veren misafirhanemiz, üyelerimiz ve yakınlarına önemli bir imkân sağlamış durumda. Bugüne kadar misafirhanemizde konaklayanların sayısı 107 bini aştı. Her üyemiz 100 bin TL hayat sigortası ve 50 bin TL ferdi kaza sigortasına sahip. Nisan ayında başlattığımız hayat sigortası hizmeti sayesinde, vefat eden üyelerimizin yakınlarına bugüne kadar toplam 5 milyon 700 bin TL tutarında ödeme yapıldı.'

Karakuş ayrıca, sendikanın hukuki ve eğitim alanındaki hizmetlerine de dikkat çekti:

'Genel merkezimizde görev yapan dört avukatımızın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki bölge ve il avukatlarımız aracılığıyla üyelerimize güçlü bir hukuki destek sunuyoruz. TSS Akademi ve Tercih Robotu gibi projelerle de üyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kısacası olması gerekeni yapıyoruz; üyemize, sendika olarak hizmet ediyoruz. Çünkü duruşumuz bellidir, niyetimiz açıktır. Tek bir işimiz vardır: O da hakkıyla sendikacılık yapmak. Bunu da yiğitçe yapacağız. Anlayana Yunus'ça, anlamayana Yavuz'ca anlatacağız.'

Kaynak : PERRE