Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Aile Sosyal Hizmet Bakanlığı (ASHB) görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınav sonrası yapılan mülakat sınav sonuçları hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Yetkililerin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bile dinlemediklerini ifade etti.KOCAELİ (İGFA)- Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 24 Eylül 2022 tarihinde yazılı sınavının yapıldığını anımsatarak, sözlü mülakat sınavının da 30 Kasım 2022 tarihinde yapıldığı halde aradan 5 ay gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen mülakat sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösterdi.

Yaşanan deprem felaketi ile bu sürecin daha da uzamasına sebebiyet verdiğine dikkati çeken Şube Başkanı Çeker, "14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçim mülakat sınav sonuçlarının açıklanması sürecin daha da uzatacağından mülakat sınavlarına girmişolan ASHB görev yapan personeli endişeye sevk etmektedir" dedi.

SÜRECİ DAHA DA UZATACAK

"Yazılı sınavı kazanarak mülakat sınavına girmiş ASHB personeli sözlü sınavı üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın sınav sonuçlarının Bakanlığın açıklanmamasını çalışanlar manidar bulduklarını kurum ziyaretlerimizde ifade etmiştirler" diyen Çeker, "Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması 14 Mayıs dan sonra bırakılması halinde ve araya seçimin girmesi süreci daha da uzatacak ve ülke genelinde mülakata girmiş olan 4 Bin 475 personelin mağduriyeti katmerli bir şekilde artacaktır. Bakanlık yetkilileri Sayın Cumhurbaşkanımızı bile dinlemiyorlar. Halbuki sınav sonucunda çalışan aldığı puana göre atama yapılması gerekiyor. Adalet böylelikle yerini bulur" diye konuştu.

Sözlü sınav sonuçlarının biran önce açıklanması ve sözlü sınavda başarılı olanların atamaların yapılmasını çalışanlar adına bakanlıktan talep ettiklerini söyleyen Çeker, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 'ın mülakatları kaldıracağız dediği bir dönemde sözlü mülakatın sonuçlarının açıklanmaması da çok manidar. Bakanlık yetkilileri Sayın, Cumhurbaşkanını bile dinlemiyorlar. Halbuki yazılı sınavda çalışan ne puan aldıysa, almış olduğu puana göre atama yapılması gerekiyor. Adalet böylelikle yerini bulur. Yaşanan olay bir kez daha göstermiştir ki çalışanların tek sığınacağı liman Türk Sağlık Sendir. Çalışanların sorunlarının çözülmesi için ilk günkü gibi çalışanlar adına hak mücadelemizi her platformda ürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.” dedi.