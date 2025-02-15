Tedavisi Devam Ediyordu

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kahtalı Mıçe, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi." ifadeleriyle hastalığını paylaşmıştı.

Son olarak “Hastanede tedavideyim, dualarınızı eksik etmeyiniz, var olunuz” diyerek sevenlerinden destek isteyen sanatçının hastalığa yenik düştüğü öğrenildi. Kahtalı Mıçe’nin vefat haberini kızı Venda Altuntaş, sosyal medya üzerinden duyurdu. Açıklamasında “Bir süredir hastanede tedavi gören babamız Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) bugün Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekânı cennet olsun, müzik dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

Kahtalı Mıçe'nin Cenaze Programı

Sanatçının vefatının ardından ailesi, cenaze töreninin detaylarını paylaştı:

Bugün saat 14.00’te Antalya Uncalı Kent Mezarlığı’nda son işlemler tamamlanacak ve helallik alınacak.

Kahtalı Mıçe’nin naaşı uçakla Adıyaman’a gönderilecek.

Yarın (16 Şubat) saat 09.30’da Adıyaman Havalimanı’nda karşılanacak.

Saat 11.00’de Kahta’da Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenecek.

Öğle namazına müteakip Kahta Çağrı Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Son olarak, sanatçının cenazesi Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kahtalı Mıçe Kimdir?

1951 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğan Kahtalı Mıçe, çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Pamuk tarlalarında çalışarak büyüyen sanatçı, müziğe olan ilgisini düğünlerde türkü söyleyerek geliştirdi.

1986 yılında çıkardığı "Gurbet Kuşu" albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, yerel türküleri modernleştirerek halk müziğine yeni bir soluk getirdi. Uzun yıllar sahne performanslarıyla sevenleriyle buluştu ve Anadolu müziğine katkılarıyla tanındı.

Sanatçının soyadı 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Aslan"dan "Kahtalı"ya değiştirildi.

Kahtalı Mıçe'nin Albümleri

Kahtalı Mıçe, müzik kariyeri boyunca birçok albüme imza attı. İşte bazı önemli albümleri:

Kara Gözlüm (1985)

Gurbet Kuşu (1986)

Dilek Dağı (1987)

Acı Günlerim (1989)

Şu Gurbetin Garibiyim (1995)

Dön Babom – Çıkalım Nemrut Dağına (1996)

Usta ile Çırak (2002)

Tık Dedi (2003)

Siz Gidin Biz Geloğ – Komşu Naile (2009)

Bir Peru Gördüm – Edi Bese (2013)

Tencere Dibin Kara (2023) (Son Albümü)

Türk Halk Müziğine Derin İz Bıraktı

Kahtalı Mıçe, özgün tarzı ve otantik yorumuyla halk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı. "Dön Babom", "Şu Gurbetin Garibiyim", "Tık Dedi" gibi eserleri, dinleyicilerin hafızasına kazındı.

Sanatçının vefat haberi, müzik camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Sevenleri ve sanatçılar, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Kahtalı Mıçe, eserleriyle ve sesiyle her zaman hatırlanacak.

Kaynak : PHA