Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı'nın, "Türk kültür, sanat ve medeniyetinin, milli ve manevi değerlerinin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması ve geniş bir coğrafyada tanıtılması amacıyla sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Türk Dünyasının Sinemacılarıyla düzenlenen festivaller, film haftaları ve çalıştaylar sayesinde oluşan güçlü ve anlamlı bir bağ "Türk Dünyası Sinemacılar Birliği" kurulmasına vesile oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklanada, "Türk dünyasının en doğusunda bulunan Saha Cumhuriyeti’nden Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, en batıda Macaristan, Makedonya, Moldova/Gagauz Yeri’ne, Tataristan’dan Irak Türkmenlerine kadar çok geniş bir coğrafyada makes bulan ortak kültürümüze dair tarihi ve modern kurmaca ve belgesel türdeki konuları işleyen filmler, kültürel anlamda çok renkli çalışmalar ile on binlerce seyircinin gönlüne ulaştık. 2022 yılında Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin yedincisini büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik. Yedinci yılın sonunda Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ülkemizde ve Türk Dünyası coğrafyasında, alanında yapılan en büyük organizasyon oldu. Türk Dünyası Filmleri Haftası yaptık. İlk önce Tataristan, Kazan’da, Kazakistan Nur Sultan’da ve İstanbul’da 2019 yılında altıncısını gerçekleştirdik. Türk Dünyası Sinemacılar Şurasının ikincisini 2018 yılında gerçekleştirdik. Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştayının ikincisini 2019 yılında gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin güzide kurumlarının ve Türk Dünyası Sineması’nın çok kıymetli duayen isimlerinin de desteğiyle, her biri ülkemizde biricik olma özelliğine sahip önemli tecrübeler yaşadık, kabul gördük, her yıl 7-8 ülkede misafir edildik, katılımı ve temsil kabiliyeti yüksek farklı içerikte ortak programlar düzenledik. Yaptığımız Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştaylarında Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı kurulmasına karar verildi. Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, Türkiye’den ve Türk Dünyasından sinema ve televizyon dünyasından çok değerli Kültür İnsanları, sanatçılar, belgeselciler ve yapımcılar tarafından kuruldu. Vakfımız sayesinde Türk Dünyası Sinema endüstrisi ile dünya film endüstrisi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek, Türk Dünyası sinemanın zenginliğine daha fazla dikkati ve ilgiyi çekecek. Uluslararası Türk Dünyası Film Festivalinde yer alacak ve yayımlanacak filmler yapımlar sayesinde özellikle yapımcı ve yönetmenlerin dikkatlerinin kendi hikâyelerimize, tarihi köklerine ve kültürümüze yönelmesini teşvik edeceğiz. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Türk Dünyası Film Haftaları ve Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştaylarında alınan tavsiye kararları neticesinde önce Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı kuruldu ve şimdi de Bir platform ve Sivil İnisiyatif olarak faaliyette bulunan Türk Dünyası Sinemacılar Birliğini Resmi olarak kuruldu" ifadelerine yer verildi.

10 Temmuz 2023 tarihinde Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Kırgızistan Sinemacılar Birliğinin ev sahipliliğinde yapılan toplantıda kuruluş protokolü imzalandı.

Toplantıya Kırgızistan Sinemacılar Birliği, Özbekistan Sinemacılar Birliği, Kazakistan Sinemacılar Birliği, Azerbaycan Sinemacılar Birliği, Türkiye’den SESAM, Oyuncular Birliği, Tataristan Sinemacılar Birliği, Çuvaşistan Sinemacılar Birliği ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı temsilcileri katıldı.

Türk Dünyası Sinemacılar Birliği Kuruluş Protokolü Kırgızistan Kültür Bakanlığı binasında katılımcı ülkelerin Sinemacılar Birliği Başkanları ve temsilcileri tarafından imzalandı.

Kaynak : PHA