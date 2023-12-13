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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı kar yağışının ardından fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki Tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, termometrelerin eksiyi gösterdiği soğuk havaya aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’na tırmanarak anı ölümsüzleştirdiler. Beyaz örtüsüyle misafirlerini ağırlayan Nemrut Dağı’nda ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için zirveye çıktı.



Kaynak : PHA