Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Malatya karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Malatya'dan Gölbaşı yönünde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Erkenek Tünelinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, duvara çarparak durdu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından araçtakiler çıkartılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durum iyi olduğu öğrenildi.