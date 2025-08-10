Terörsüz Türkiye sürecinde son durum masada

Toplantıda, terör örgütleriyle mücadelede gelinen nokta ve “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Güvenlik birimlerinin hazırladığı istihbarat raporları doğrultusunda, silah bırakma sürecinde gelinen aşamalar ele alınacak.



Görüşmede, omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’nin Haseke kentinde düzenlediği konferans da gündeme gelecek. Ankara’nın yakından takip ettiği bu gelişme, Suriye yönetimi tarafından “ulusal birliğe aykırı” ve “10 Mart Mutabakatı’nın ihlali” olarak değerlendirilmişti. Şam yönetimi, bu nedenle SDG ile Fransa’da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını duyurmuştu. Suriye sahasındaki bu gerilimin, Türkiye’nin güvenlik politikaları açısından doğurabileceği sonuçlar da kabinede ele alınacak.



Azerbaycan-Ermenistan barışı

Kabine gündeminin bir diğer başlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması olacak. Ankara, Güney Kafkasya’da sağlanan ilerlemeden memnuniyetini dile getirirken, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Bölgedeki normalleşme sürecinin ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutları da değerlendirilecek.



Gazze’deki son gelişmeler

İsrail güvenlik kabinesinin, Gazze’nin tamamen işgal edilmesini öngören planı onaylaması da toplantının dış politika başlıklarından biri olacak. Ankara’nın bu karara tepkisi, uluslararası alanda atılabilecek adımlar ve diplomatik girişimler görüşülecek. Gazze’deki insani durum, ateşkes çağrıları ve Türkiye’nin Filistin halkına yönelik insani yardımlarının artırılması konusu da ele alınması bekleniyor.



Orman yangınlarıyla mücadele

Son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınları da kabinenin önemli gündem maddeleri arasında. Toplantıda, yangınlarla mücadele kapsamında kullanılan hava ve kara araçlarının sayısının artırılması, afet bölgelerindeki tahribatın giderilmesi ve zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilecek.



Toplantı sonrası açıklama bekleniyor

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, alınan kararlar ve izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kaynak : PHA