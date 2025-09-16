TÜİK’in paylaştığı son verilere göre, ülkede yaşayan eşek sayısında düşüş yaşandı. Geçmişte yük taşımacılığı ve ulaşım için kullanılan pek çok sayıdaki eşek, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak motorlu araçların artmasıyla yok olma noktasına geldi. Paylaşılan veriler ışığında, Türkiye’de toplam 75 bin eşek bulunurken, Adıyaman’da ise 626 eşek yaşıyor.

Verilere göre, eşek sayısındaki bu hızlı düşüş Adıyaman’da da etkisini gösterdi. Geçmişte, özellikle yük taşımacılığında kullanılan eşek sayısı 626’ya kadar düştü.

TÜİK verilerine göre, 1991 yılında 943 bin 751 olan eşek sayısı, 74 bin 704’e gerilerken, ülkede 32 yılda yüzde 92’nin üzerinde büyük bir düşüş kaydedildiği ortaya çıktı.

Kaynak : PHA