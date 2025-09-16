İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 6 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 510 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 300 bin adet uyuşturucu hap ve 75 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu. Gözaltına alınan 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu tacirlerine ait depolarda 510 kg çeşitli uyuşturucu madde, 1 milyon 300 bin adet hap ve 75 kg katkı maddesi bulundu. 11 şüpheli gözaltına alındı ve savcılık talimatıyla tutuklandı.

Konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonun okul, sokak ve siber alanlardaki çalışmaları kapsadığını belirterek, kararlılık mücadelede vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade ederek, şüpheli durumları 112’ye bildirmelerini istedi.