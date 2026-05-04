Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda yüzde 32,37 seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 14,64 olarak hesaplanırken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 32,43 oldu. Veriler, fiyat artışlarının farklı harcama gruplarında etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

En Yüksek Artış Konut Grubunda

Ana harcama grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış konut kaleminde gerçekleşti. Konut, su, elektrik ve gaz grubunda artış yüzde 46,60 olarak kaydedildi. Ulaştırma grubunda yüzde 35,06, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 34,55 artış görüldü.

Aylık Artışta Da Konut Öne Çıktı

Nisan ayında aylık bazda da en yüksek artış konut grubunda oldu. Konut yüzde 7,99, ulaştırma yüzde 4,29 ve gıda yüzde 3,70 oranında artış gösterdi.

Fiyat Artışları Geniş Alana Yayıldı

Endekste yer alan 174 alt harcama kaleminin büyük bölümünde artış yaşandı. 147 kalemde fiyatlar yükselirken, 19 kalemde düşüş, 8 kalemde ise değişim görülmedi.

Çekirdek Enflasyon Verileri

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), Nisan ayında aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 30,51 olarak hesaplandı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,01 seviyesinde gerçekleşti.