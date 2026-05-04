Adıyaman Üniversitesi’nde çay ocağında çalışan Abdullah Ortaç, günlük işlerinin arasında şiir yazarak dikkat çeken bir hikayeye imza atıyor. Emekli olduktan sonra Mediko-Sosyal Kafe’de çaycılık yapmaya başlayan Ortaç, bir yandan çay demleyip öğrencilere servis yaparken diğer yandan ilham geldiği anlarda şiir kaleme alıyor. Üniversite ortamında geçen bu süreçte yazdığı şiirler, hem öğrencilerin hem de çevresindekilerin ilgisini çekiyor.

Bir Yılda 95 Şiir Yazdı

Abdullah Ortaç’ın şiir yolculuğu 1 Mayıs 2025’te başladı. Bahçede ağaç gölgesinde otururken ilk şiirini yazan Ortaç, geçen süre içerisinde toplam 95 şiir kaleme aldı.

İlhamını Günlük Hayattan Alıyor

Güncel konular, insan ilişkileri, aşk ve sevgi üzerine yazılar kaleme alan Ortaç, şiirlerini çoğu zaman anlık ilhamla oluşturuyor. Çalıştığı ortamın da bu sürece katkı sağladığını ifade ediyor.

Öğrencilerden İlgi Görüyor

Üniversite öğrencileri, Ortaç’ın yazdığı şiirleri ilgiyle dinliyor. Zaman zaman öğrencilerle paylaşılan şiirler, olumlu geri dönüşler alıyor.

“Yazdıkça Rahatlıyorum”

Şiir yazmanın kendisine iyi geldiğini ifade eden Ortaç, hem çalışıp hem de üretmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiriyor.