Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından 28-30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Seçmen Gündemi Araştırması'nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye genelinde 28 il, 57 ilçe ve 141 mahalle/köyde yapılan çalışmada, 18 yaş üzeri 2004 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemi kullanıldı. Araştırmanın hata payı ±2,11 olarak açıklandı.

Kararsızlar Dağıtılmadan Tablo

Ankete Göre Kararsız Seçmenler Dağıtılmadan Partilerin Oy Oranları Şöyle Sıralandı:

CHP: %25,0

AK Parti: %22,9

DEM Parti: %7,2

MHP: %5,5

İYİ Parti: %4,9

A Parti: %3,6

YRP: %2,7

Zafer Partisi: %2,3

TİP: %0,7

Diğer: %2,5

Kararsız seçmen oranı %14,2 olarak ölçülürken, oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı %8,3 oldu.

Kararsızlar Dağıtıldığında Fark Açılıyor

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla birlikte oy oranlarında dikkat çekici değişim yaşandı. Bu senaryoda CHP'nin oy oranı %32,2'ye yükselirken, AK Parti %29,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Diğer Partilerin Dağıtılmış Oranları ise Şöyle:

DEM Parti: %9,3

MHP: %7,1

İYİ Parti: %6,3

A Parti: %4,7

YRP: %3,5

Zafer Partisi: %3,0

TİP: %1,0

Diğer: %3,3

Örneklem ve Yöntem Detayları

Araştırmanın 28 ilde, demografik dağılımlar gözetilerek gerçekleştirildiği belirtilirken, katılımcılarla yüz yüze görüşme yöntemi kullanıldığı ifade edildi. Ankette, aynı gruptan birden fazla katılımcı ile görüşülmeyerek veri tekrarının önüne geçildiği vurgulandı.

Kaynak : PERRE