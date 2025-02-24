Evlenme Sayısı Arttı, Boşanma Oranı Yükseldi

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında 567 bin 11 olan evlenme sayısı, 2024 yılında 568 bin 395’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2024 yılında binde 6,65 olarak hesaplandı.

Boşanma oranlarında ise önceki yıla kıyasla artış yaşandı. 2023 yılında 173 bin 342 olan boşanma sayısı, 2024 yılında 187 bin 343’e çıktı. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise binde 2,19 olarak kaydedildi.

İlk Evlenme Yaşı Artıyor

İlk evlenme yaşının yükseldiği görülen 2024 yılı verilerine göre, erkekler için ortalama evlenme yaşı 28,3, kadınlar için ise 25,8 olarak belirlendi. Erkekler ve kadınlar arasındaki yaş farkı ise 2,5 yıl oldu.

Evlenme ve Boşanma Oranlarında Bölgesel Farklılıklar

TÜİK verilerine göre, evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Adıyaman olurken, onu Gaziantep (binde 7,68) ve Kilis (binde 7,66) takip etti. En düşük evlenme hızına sahip il ise binde 4,01 ile Tunceli olurken, Gümüşhane (binde 4,30) ve Bayburt (binde 4,89) da listenin en alt sıralarında yer aldı.

Boşanma oranlarının en yüksek olduğu il ise binde 3,29 ile Antalya olurken, onu İzmir (binde 3,09) ve Karaman (binde 3,04) izledi. En düşük boşanma oranına sahip iller ise Hakkari (binde 0,45), Şırnak (binde 0,55) ve Siirt ile Muş (binde 0,60) olarak kaydedildi.

Yabancı Evlilikler: Suriyeli Damatlar ve Özbek Gelinler Önde

Türkiye’de yabancı uyruklularla yapılan evliliklerin oranı da açıklandı. Buna göre, 2024 yılında toplam 5 bin 923 yabancı damat ve 29 bin 115 yabancı gelin evlendi.

Yabancı damatlar arasında en yüksek oran Suriyeliler (%20,6) olurken, onları Alman damatlar (%19,5) ve Afgan damatlar (%5,7) takip etti.

Yabancı gelinlerde ise Suriyeli ve Özbek gelinler %12,1’lik oranla ilk sırada yer alırken, Faslı gelinler %8,3 ve Azerbaycanlı gelinler %7,5 ile listenin devamında yer aldı.

Boşanmaların Üçte Biri İlk Beş Yıl İçinde Gerçekleşti

Boşanma verileri, evlilik süresine göre de analiz edildi. 2024 yılında boşanmaların %33,7’si ilk 5 yıl içinde, %21,3’ü ise 6-10 yıl arasında gerçekleşti.

Boşanmalardan 186 Bin 536 Çocuk Etkilendi

2024 yılı içinde boşanma sonucu 186 bin 536 çocuk velayete verildi. Verilere göre, çocukların velayeti çoğunlukla anneye (%74,4) verilirken, babalara verilen velayet oranı %25,6 olarak kaydedildi.

TÜİK’in açıkladığı veriler, Türkiye’de evlenme ve boşanma eğilimlerinde belirgin değişimler olduğunu ortaya koyarken, özellikle boşanma oranlarının yükselmesi dikkat çekti.

Kaynak : PHA