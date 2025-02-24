Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. Operasyonların İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da gerçekleştirildiğini ifade eden Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Örgütsel Doküman ve Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Operasyonlar kapsamında, şüphelilere ait ruhsatsız silahlar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Yerlikaya, operasyonların terörle mücadelede kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Güvenlik kaynakları, DEAŞ’a yönelik operasyonların devam edeceğini ve örgütün yapılanmasının tamamen çökertilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak : PHA