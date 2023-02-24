TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ve beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Fettah Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaysadu, Denetim Kurulu Başkanı Necat Demirden ve Merkez Birliği personelinden oluşan heyet ile birlikte deprem felaketinin yaşandığı İllerde birtakım ziyaretlerde bulunarak küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunları ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Genel Başkan Çelik, Hatay’da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok’un yansıra Adıyaman’da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Koçak ve İl Müdürlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakanlık yetkilileri ile afet bölgesinin genel durumu ve küçükbaş hayvancılık konuları görüşüldü. Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği ve İl Birliklerinin yaptığı ve yapacağı katkılar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada “ Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci başta olmak üzere Bakan Yardımcılarımız, Genel Müdürlerimiz ve Bakanlığımız bürokratlarıyla personeli deprem anından itibaren afet bölgesinde büyük bir özveri ile çalışarak yaraların sarılmasına gayret ediyorlar. Sayın Bakanımız ve Bakanlık mensuplarına deprem bölgesindeki fedakârca çalışmaları sebebiyle tarım sektörü adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Genel Başkan Çelik, Adıyaman’da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak “ Milletvekilimiz merhum Yakup Taş’ın ailesi ve yakınları ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fatiha okuyarak Allah'tan rahmet, yaralananlar için de Allah'tan acil şifalar vermesi niyazında bulunduk. Allah vefat eden vatandaşlarımızın kederli ailelerine ve sevenlerine sabırlar versin. Milletimizin başı sağolsun” dedi.

Felaketin yaşandığı İllerdeki Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanlarına birer ziyarette bulunan Genel Başkan Çelik, ziyaretlere ilişkin olarak “ Hatay Birlik Başkanımız Mustafa Bağrıyanık’ı, Kahramanmaraş Birlik Başkanımız Vakkas Kuzu'yu, Adıyaman Birlik Başkanımız Abuzer Alıcı'yı, Malatya Birlik Başkanımız İhsan Akın’ı, Elazığ Birlik Başkanımız Mahmut Sezer'i, Diyarbakır Birlik Başkanımız Abdullah Çetinkaya'yı, Şanlıurfa Birlik Başkanımız Hasan Eyyüpoğlu'nu, Kilis Birlik Başkanımız Mehmet Cirnavuk'u, Osmaniye Birlik Başkanımız Mustafa Saygılı'yı ve Adana Birlik Başkanımız Murat Şen’i ziyaret ederek öncelikle felaketten dolayı taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Birlik Başkanlarımızdan küçükbaş hayvan kayıpları ve yıkılan barınaklarla ilgili yaptıkları tespitlerle yetiştiricilerin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin çeşitli bilgiler aldıktan sonra önümüzdeki günlerde yapılabilecek çalışmalar hakkında çeşitli istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Hatay, Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı İlçesinde depremden dolayı zarar gören küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Çelik, “ Afet bölgesinde bulunan yetiştiricilerimizin en önemli sorunlarının başında gelen öncelikle barınak ve çadır başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını tespit ettik. Bakanlığımızla el ele vererek yetiştiricilerimizin yaşadıkları sorunların en kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Bu inançla Merkez Birliği olarak yetiştiricilerimizin sorunların çözülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her türlü gayreti gösterip takipçisi olacağız. Ayrıca afet bölgesindeki İllerimizde mevcut işletmelerimizin kapasitelerinin artırılması yanında yeni işletmelerin kurulmasını sağlayacak projeler üzerinde yoğunlaşacağız ” dedi.



Kaynak : PHA