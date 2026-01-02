ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya platformu üzderinden açıklama yaptı. Trump, 'İran, barışçıl protestoculara ateş açıp öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır ve tetikteyiz' ifadelerini kullandı.

İran'da Protestolar ve Can Kaybı

İran'da 28 Aralık 2025'te döviz kurlarına karşı ulusal para biriminin değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan esnaf protestoları, ülke geneline yayıldı. Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesinde 31 Aralık'ta bir Besic mensubu hayatını kaybederken, 13 polis memuru yaralandı. 1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesinde gerçekleşen gösterilerde ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümetten Açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söyledi. Pezeşkiyan ayrıca yetkililere, 'ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları' çağrısında bulundu.

Trump'tan Müdahale Mesajı

Olayların ardından açıklama yapan Trump, ABD'nin barışçıl göstericilere yönelik şiddeti görmezden gelmeyeceklerini vurguladı. Trump, 'Tetikteyiz ve harekete geçmeye hazırız' diyerek İran'a sert bir uyarıda bulundu.

Kaynak : PERRE