Suriye ordusu, yaklaşık 44 saat süren operasyonun ardından, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması çerçevesinde sahadaki kontrolü devralmaya başladı. Anlaşmayla, Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında tüm cephelerde derhal ateşkes ilan edildi. YPG/SDG üyeleri Fırat'ın doğusuna çekilirken, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri kontrolü tamamen Suriye hükümetine geçti. Haseke ilindeki sivil kurumlar da devlet yapıları ile entegre edildi.

Ateşkes kapsamında enerji kaynakları ve sınır kapıları Suriye devletinin kontrolüne girerken, YPG/SDG unsurları Suriye güvenlik güçlerine katılacak ve örgüt teknik olarak dağıtılmış olacak.

Suriye ordusu, anlaşmanın uygulanması doğrultusunda Fırat Nehri'nin doğusundaki toprakları devralmaya başlarken, PKK ve eski rejim unsurlarının süreci sabote etmeye çalıştığı bildirildi.

Kaynak : PERRE