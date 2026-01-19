Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Resmi temaslar kapsamında yapılan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki savunma ve askeri iş birliği konuları ele alındı. Görüşmelerde, mevcut iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin kurumsal çerçevede güçlendirilmesine yönelik hususlar değerlendirildi.

Heyetler arası görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri pekiştirmeye yönelik önemli belgeler imza altına alındı. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliğine İlişkin Anlaşma' ile 'Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 2026 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı' imzalandı.

Görüşme ve imza törenine her iki ülkenin savunma bakanlıklarından üst düzey yetkililer ile askerî heyetler katıldı.

