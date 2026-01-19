Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Siteler, Fatih ve Bahçecik TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezleri'nde (ADIMEK) hummalı bir çalışma sürüyor. Belediye tarafından temin edilen kumaşlar, usta öğreticiler ve kursiyerlerin maharetli ellerinde fırıncı önlüğüne dönüşüyor. Projenin ilk etapta toplam 370 adet önlüğün esnafa ulaştırılması hedefleniyor.

Kadınlar Ekonomiye Katkı Sunuyor

Bahçecik TOKİ ADIMEK bünyesinde kadın giyim hocası Hanım Çelenk, kursun sosyal ve ekonomik boyutuna dikkat çekti:

'Belediyemizin temin ettiği kumaşlarla fırıncılarımız için üretim yapıyoruz. Burada hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Yardımlaşarak hem öğreniyor hem de esnafımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.'

Kursiyerlerden Teşekkür Mesajı

Kursiyerlerden Adile Apaydın, 'Kurs hem maddi hem manevi olarak faydalı oluyor. Stres atıyor, ailemize katkı sunuyoruz. Başkan Tutdere'ye teşekkür ederiz,' dedi. Sevim Çetin ise, 'Girişimci kadınlar için çok güzel bir fırsat. Başkanımıza desteği için minnettarız,' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere: 'Hem Kadın Hem Esnaf Kazanıyor'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projeyi değerlendirerek şunları söyledi:

'Sosyal belediyecilik anlayışımızla kaynaklarımızı halkımızın faydasına ve üretime dönüştürüyoruz. ADIMEK kurslarımızda kadınlarımızın el emeğini, fırıncı esnafımızın ihtiyacıyla buluşturduk. Bu projeyle kadınlar mesleki becerilerini kazanca dönüştürürken, şehrimizin fırıncı esnafına hijyenik ve standartlara uygun önlükler ulaştırıyoruz. Dayanışma ruhunu büyütecek, üreten kadınların ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.'

