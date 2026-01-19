Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ankara Esenboğa Havalimanı 3'üncü pistinin, yeni hava trafik kontrol kulesinin ve tamamlayıcı tesislerin hizmete açıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Esenboğa Havalimanımızın 3'üncü pisti, yeni kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin Ankara'mız, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüzün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Tam 298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu projeyle 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon avro kira geliri elde edeceğiz.

Kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor.

Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikâp yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. İnşallah bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Törende, Esenboğa Havalimanı'nda tamamlanan yeni yatırımların açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak : PERRE