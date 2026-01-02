Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik hazırlanan Aile Eğitim Bülteninin ocak sayısında, yabancı cisim yutulması, düşme, çarpma ve ev kazaları gibi çeşitli risk alanlarına karşı ailelere rehberlik sunulduğunu açıkladı.

Bakanlık Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından aylık olarak hazırlanan Aile Eğitim Bülteni, okul öncesi eğitime devam eden çocukların ailelerine farklı temalar üzerinden rehberlik sağlıyor. Aile bültenleri, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştırırken, okul ile ev ortamı arasında bütünlük sağlanmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede aileler, eğitim sürecinin etkin bir paydaşı hâline geliyor.

Ocak ayı bülteni, 'Evde ve Okulda Çocuk Güvenliği' temasıyla hazırlandı. Bülten kapsamında yabancı cisim yutulması, düşme, çarpma ve ev kazaları, sıcak yüzeylere bağlı riskler, çocuklarda yanık durumlarında yapılması gerekenler, kimyasal maddelere bağlı güvenlik riskleri, hava yolu tıkanıklığı ve boğulma riski ile kazaların önlenmesinde aile-okul iş birliği başlıklarına yer verildi. Her risk alanı için ailelere koruyucu ve önleyici öneriler sunuldu.

Bültende, okul öncesi dönemde çocukların çevrelerini çoğu zaman tadarak, dokunarak ve koklayarak tanıdıklarına dikkat çekildi. Bu doğal keşif sürecinin, artan merak duygusu ve hareketlilikle birleştiğinde yabancı cisim yutma, düşme, sıcak yüzey teması gibi çeşitli riskleri beraberinde getirdiği kaydedildi. Çocukların günün büyük bölümünü ev ortamında geçirdiği düşünülerek, ailelerin onlara güvenli bir yaşam alanı oluşturması ve riskleri önceden fark etmesinin önemi vurgulandı. Günlük yaşamda alınacak küçük ama etkili önlemlerin, bu tür kazaların büyük ölçüde önlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Bültende ayrıca, Gazi Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Buket Dalgıç ve Uzman Doktor Özlem Sümer Coşar'ın akademik uzmanlığı ve saha deneyimiyle hazırlanan 'Öğretmen ve Aileler İçin Çocukların Yabancı Cisim Yutma Durumlarına Yaklaşım' adlı video da yer aldı.

Kaynak : PERRE