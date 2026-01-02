2025'in başlarında 20 bin 90 seviyelerinde olan Azerbaycan Manatı, 2026'nın ilk günlerinde 25,300 bandını aşarak Türk Lirası karşısında belirgin bir yükseliş gösterdi. Manat/TL kuru, bir yıl içinde yaklaşık 4,5 TL artarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Ekonomistler, Azerbaycan Manatı'nın Türk Lirası karşısındaki yükselişinin özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve para birimi hareketleri üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Manatın güçlenmesi, Türkiye ile Azerbaycan arasında iş yapan şirketler ve yatırımcılar için hem fırsatlar hem de bazı riskler doğurabilir.

2025 yılı boyunca Manat, kademeli bir yükseliş trendi izledi. Yılın ilk aylarında 20,790 seviyelerinde işlem gören Manat, yıl içinde dalgalanmalara rağmen genel olarak yükseliş eğiliminde seyretti. Yeni yılın ilk günlerinde ise 25 bin 300 seviyelerini aşarak, bir yıl içinde kayda değer bir değer artışı sağladı.

Uzmanlar, Manatın TL karşısındaki bu hızlı değer kazanımının ekonomik ve ticari dengeler üzerinde etkili olacağını vurguluyor. Özellikle sınır ticareti ve enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Manat/TL kurundaki değişimleri yakından takip ediyor.

Kaynak : PERRE