Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmemesini eleştirerek, uygulamanın teknik bir karar değil, siyasi bir tercih olduğunu söyledi. Tanal, 'Bu karar, Avrupa ile bağlarımızı gevşetip Ortadoğu ile aynı saati geçmek anlamına geliyor. Zamanın yönü de coğrafi olarak Ortadoğu'ya kayıyor' dedi.

Milletvekili Tanal, saat değişikliğinin ekonomik ve sosyal etkilerine dikkat çekerek, 'Toplantılar, iş görüşmeleri, finans piyasaları ve uluslararası üretim-ihracat koordinasyonunda aksaklıklar yaşanıyor. Ancak Ortadoğu ülkeleriyle saatlerimiz artık aynı. Devlet, halkın refahı için vardır. Saatler şirketlerin karına göre değil, vatandaşın yaşamına göre ayarlanmalıdır' dedi.

'Milyonlarca Vatandaş Kaybediyor'

Milletvekili Tanal, enerji ve kamu yararı iddialarını da sorgulayarak, 'Kış saati uygulamasına geçmemek, halka değil bir avuç şirkete kazandırıyor. Elektrik dağıtım şirketleri, enerji tekelleri ve özel sermaye kazanıyor; milyonlarca vatandaş kaybediyor' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin Zamanı, Zihinsel Olarak Ortadoğu'ya Kaydırılmış Durumda'

Milletvekili Tanal, kararın uzun vadeli stratejik boyutuna işaret ederek, 'Bu bir teknik tercih değil, siyasi bir yön değişikliğidir. Türkiye'nin zamanı, zihinsel olarak Batı'dan Ortadoğu'ya kaydırılmış durumda' ifadelerine yer verdi.

