2025'in son günlerinde Rusya ve İzlanda üzerinden gelen aşırı soğuk hava dalgası, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye'yi dondurmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, batı ve iç bölgelerde kar yağışı yerini soğuk ve kuru havaya bırakıyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi devam ediyor. MGM, özellikle Bitlis, Hakkari, Şırnak hattında dik yamaçlarda yaşayan vatandaşlar ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıkları batıda nispeten artarken iç ve doğu bölgelerde dondurucu soğuklar sürüyor. Örneğin Niğde'de sıcaklık -18°C, Kayseri'de -16°C, Yozgat'ta -15°C'ye kadar düşecek. Akdeniz, İç Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu'da saatte 60 km'ye ulaşan kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. MGM, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba-dogalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıda bulundu.

Hafta Sonu Boyunca Aşırı Soğuklar Etkisini Sürdürecek

Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerde yağmur bekleniyor, doğu illerinde ise soğuklar ve yer yer kar yağışı devam edecek.

Bölge bazında hava durumu ise şöyle öngörülüyor:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 km hızla esecek.

Ege: Parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir.

Akdeniz: Parçalı bulutlu; iç bölgelerde don ve buzlanma riski devam ediyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma olası.

Doğu ve Orta Karadeniz: Çok bulutlu olacak. Kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar bekleniyor. Yüksek rakımlı alanlarda çığ tehlikesi mevcut.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu; bölgenin güneydoğusunda kar yağışı etkili olacak. Buzlanma ve don riski devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Siirt, Şırnak ve Bitlis hattında kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma ve çığ riski bulunuyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da durum:

İstanbul'da sıcaklıklar 1-9°C arasında olacak, sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski sürecek. Ankara'da termometreler -12°C'ye kadar düşecek ve gün içinde en yüksek -2°C olacak. İzmir'de ise gündüz sıcaklığı 9°C civarında seyredecek; iç kesimlerde zirai don uyarısı bulunuyor. 4 Ocak'tan itibaren her üç ilde de sıcaklıklar artacak, İstanbul ve İzmir'de 16-19°C bandında kuvvetli yağışlar etkili olacak.

