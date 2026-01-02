Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'i makamında kabul etti. Kabulde, Valilik ile Üniversite arasında yürütülen mevcut iş birlikleri ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, bölgesel kalkınma, eğitim, sosyal ve kültürel projeler ile üniversite ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları üzerinde durularak, iş birliği ve projelerin etkin şekilde yürütülmesi için ortak çalışmaların devam edileceği vurgulandı.

Görüşmenin ardından iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, planlanan projelerin Adıyaman'a katkı sağlayacak şekilde hayata geçirilmesinin öncelikleri arasında olduğu ifade edildi.

Kaynak : PERRE