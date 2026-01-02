Süper Lig'de ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 itibarıyla resmen başlarken, Fenerbahçe transferde ilk imzayı attı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Resmi işlemler tamamlanırken, genç futbolcu da yeni kulübüyle anlaşmasını resmileştirdi.

Musaba için Sözleşme İmzalandı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Musaba transferinde Samsunspor ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımla 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.

Serbest Kalma Bedeli Ödendi

Transferde Fenerbahçe, Samsunspor'a oyuncunun serbest kalma bedeli olan 5,7 milyon euro ödeyerek anlaşmayı tamamladı. Bu ödeme ile Musaba, resmen Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmış oldu.

Ara Transferde İlk Hamle

Fenerbahçe'nin bu transferi, ara transfer döneminin ilk hamlesi olarak kayda geçti. Sarı-lacivertli yönetim, yeni oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor.

Genç Futbolcu Musaba'nın Kariyeri

22 yaşındaki Musaba, kariyerinde Samsunspor formasıyla dikkat çekerken, hızı ve kanat oyunlarıyla ön plana çıkıyor. Fenerbahçe teknik heyeti, Musaba'yı hem kanatlarda hem de hücum aksiyonlarında alternatif olarak değerlendirecek.

Fenerbahçe taraftarları, Musaba transferiyle birlikte ara transferin kalan bölümünde de kadronun güçlendirilmesini bekliyor. Yönetim, önümüzdeki günlerde yeni transfer haberleriyle gündemde olmayı sürdürecek.

Kaynak : PERRE