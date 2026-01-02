Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri'nde yeni dönem başladı. Kırsal kalkınmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, destek mekanizmalarında önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Bakan Yumaklı, yeni düzenlemeyle birlikte hibe oranlarının artırıldığını vurgulayarak, daha önce %50 olan destek oranlarının %50-%70 aralığına yükseltildiğini bildirdi. Yumaklı, kırsalda üretimi ve yatırımı teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yeni uygulama kapsamında, kırsal kalkınma bütçesinin en az %20'si kadın ve genç girişimcilere ayrılacak. Başvuruların değerlendirilmesinde kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütler öncelikli olarak ele alınacak.

Düzenlemeyle birlikte hibe tutarlarının KDV dâhil hesaplanacağı belirtilirken, destek konuları da genişletildi. Akıllı tarım ve dijital sistemler, yapay zekâ destekli üretim ile robotik ve otomasyon teknolojileri yeni dönemde hibe kapsamına alındı.

Bakan Yumaklı, artırılmış hibeler, öncelikli değerlendirme ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretimin güçleneceğini belirterek, 'Kırsal kalkınmayı destekleyen bu adımlar, tarımsal üretimde verimliliği artırırken Türkiye'nin büyümesine de katkı sağlayacak. Hayırlı olsun' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PERRE