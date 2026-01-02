Adıyaman'da yeni yılın ilk günü, belediye ile vatandaş arasındaki gönül bağını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 87 yaşına giren Gülizar Coşkun'un doğum günü talebine kayıtsız kalmayarak evinde sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

Anlamlı ziyaretin ilk adımı, Gülizar Coşkun'un kızının Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak annesinin doğum günü için destek talebinde bulunmasıyla atıldı. Talep, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye iletildi. Başkan Tutdere, talebi memnuniyetle karşılayarak hazırlık yapılmasını sağladı ve Gülizar Coşkun'un evine ziyarette bulundu.

Elinde doğum günü pastasıyla eve giren Başkan Tutdere'yi karşısında gören Gülizar Coşkun, büyük bir mutluluk ve şaşkınlık yaşadı. 87'nci yaş gününde hatırlanmanın sevincini yaşayan Gülizar Coşkun'un mutluluğu, evde duygusal anlara sahne oldu. Samimi bir sohbet eşliğinde doğum günü pastası kesilirken, Coşkun ailesi bu anlamlı sürpriz için Başkan Tutdere'ye teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Gülizar Coşkun ve ailesiyle yakından ilgilenen Başkan Tutdere, büyüklerin toplum için taşıdığı değere dikkat çekti. Başkan Tutdere, '2026 yılının ilk gününde Gülizar teyzemizin bu özel anını paylaşmak istedik. Bir tebessüme vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Büyüklerimizin duaları bizim için en büyük güç. Allah kendisine sağlık dolu nice güzel yıllar nasip etsin' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE