Forbes'un 1 Ocak 2026 tarihli küresel servet verilerine göre Elon Musk, servetini 726 milyar dolara çıkararak dünyanın en zenginleri arasındaki farkı rekor seviyeye taşıdı. Tesla ve SpaceX'in patronu Musk, 2025'in son ayında 244 milyar dolar servet artışıyla ikinci sıradaki Google kurucu ortağı Larry Page'in yaklaşık üç katına ulaştı. Musk'ın yükselişinde, SpaceX'in değerlemesinin 400 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkması ve Delaware Yüksek Mahkemesi'nin iptal edilen Tesla hisse opsiyonlarını yeniden iade etmesi etkili oldu.

Teknoloji hisselerindeki düşüş birçok ismin servetini geriletirken, Larry Page 257 milyar dolar, Sergey Brin 237 milyar dolar, Larry Ellison ise 245 milyar dolar seviyelerine geriledi. Listenin alt sıralarında ise Michael Dell ilk 10'un dışına çıkarken, Steve Ballmer 147 milyar dolarla yeniden ilk 10'a girdi.

Forbes'a göre, dünyanın en zengin 10 kişinin toplam serveti 2,6 trilyon dolar oldu.

Dünyanın en zengin 10 kişisi (1 Ocak 2026):

Elon Musk: 726 milyar dolar (Tesla, SpaceX)

Larry Page: 257 milyar dolar (Google)

Larry Ellison: 245 milyar dolar (Oracle)

Jeff Bezos: 242 milyar dolar (Amazon)

Sergey Brin: 237 milyar dolar (Google)

Mark Zuckerberg: 226 milyar dolar (Meta)

Bernard Arnault: 195 milyar dolar (LVMH)

Jensen Huang: 162 milyar dolar (Nvidia)

Warren Buffett: 149 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

Steve Ballmer: 147 milyar dolar (Microsoft)

