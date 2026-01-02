Adıyaman Belediyesi, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen sosyal destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İndere TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlara yönelik sıcak destek sağlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Sosyal Destek, Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olumsuz hava koşullarına rağmen sahaya inildi. Ekipler, araç megafonlarıyla yaptıkları duyuruların ardından belirlenen noktalarda vatandaşlara destek ulaştırdı.

Gerçekleştirilen dağıtımlar kapsamında İndere TOKİ'de yaşayan vatandaşlara 1.000 adet taze ekmek ile bere ve boyunluk gibi kışlık malzemeler verildi. Yapılan destekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Dağıtım çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 'Adıyamanlı hemşehrilerimizin yaşam koşullarını bir nebze olsun kolaylaştırmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Özellikle kış aylarında ihtiyaçların arttığı bu dönemde, İndere TOKİ'de yaşayan vatandaşlarımıza ekmek ve kışlık ürün desteklerimizi ulaştırdık. Belediyemizin imkânları doğrultusunda, dayanışmayı büyüten ve ihtiyaç sahiplerine dokunan desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca sosyal destek ve saha çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE