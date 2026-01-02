Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0294 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece kur, ilk kez 43 sınırını aşarak rekor kırmış oldu. Euro/TL ise 50,55 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler ve yeni Fed başkanına dair belirsizlikleri yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü dolar/TL yatay bir seyir izlerken, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,9560 seviyesinden tamamlamıştı. Euro/TL ise aynı dönemde 50,55 bandında işlem görerek sabit bir seyir izledi.

Analistler, kurdaki yükselişte küresel belirsizlikler ve Fed kaynaklı risklerin etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak : PERRE