Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0294 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece kur, ilk kez 43 sınırını aşarak rekor kırmış oldu. Euro/TL ise 50,55 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler ve yeni Fed başkanına dair belirsizlikleri yakından takip ediyor.

31 Aralık 2025 altın fiyatlarında son durum
Geçtiğimiz Çarşamba günü dolar/TL yatay bir seyir izlerken, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,9560 seviyesinden tamamlamıştı. Euro/TL ise aynı dönemde 50,55 bandında işlem görerek sabit bir seyir izledi.

Analistler, kurdaki yükselişte küresel belirsizlikler ve Fed kaynaklı risklerin etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS