Adıyaman Belediyesi, kent genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve beklenen don riski nedeniyle su sayaçlarının korunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından yapılan açıklamada, hatalı müdahalelerin su sayaçlarında kalıcı hasarlara yol açabileceği vurgulandı.

ASKİM yetkilileri, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte özellikle bina dışlarında ve açık alanlarda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Açıklamada, donan su sayaçlarına kesinlikle ateşle ya da sıcak su dökülerek müdahale edilmemesi gerektiği ifade edildi. Bu tür müdahalelerin sayaç gövdelerinde patlamaya neden olduğu, iç mekanizmaya zarar vererek ciddi tesisat arızalarına yol açtığı kaydedildi.

Donma sonucu patlayan sayaçlardan sızan suyun, çevrede bulunan diğer sayaçların da donmasına sebep olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde öncelikle ana vanayı kapatmaları ve durumu gecikmeden Alo 153 Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların alacakları basit önlemlerle hem su israfının hem de maddi hasarların önüne geçilebileceğini belirterek, soğuk hava koşulları süresince dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE