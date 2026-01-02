Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 11 Ağustos 2017 tarihinde, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda, güvenlik güçlerine yardımcı olduğu sırada şehit düşen Eren Bülbül'ün doğum günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkan Alsan açıklamasında, Eren Bülbül'ün genç yaşına rağmen gösterdiği cesaretle Türk milletinin hafızasında silinmez bir iz bıraktığını belirterek, 'Vatan uğruna henüz 15 yaşındayken aramızdan ayrılan şehidimiz Eren Bülbül'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gülüşüyle, cesaretiyle ve tertemiz yüreğiyle bu milletin kalbinde sonsuz bir iz bıraktı' ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül'ün adının artık sadece bir isim olmadığını vurgulayan Başkan Alsan, 'Eren, bir duruşun, bir fedakârlığın ve vatan sevgisinin simgesi haline gelmiştir. Onun aziz hatırası, bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biridir' dedi.

Alsan, açıklamasını 'Ruhu şad olsun Eren... Seni unutmadık, unutturmayacağız' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE