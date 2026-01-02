Adıyaman Valiliği, 2025 yılı eğitim yatırımları kapsamında il merkezi ve ilçelerde önemli eğitim projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim yatırımlarıyla köylerden beldelere kadar her yerde geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak yatırımlar tamamlandı.

Bu kapsamda;

Merkez Doyran Köyü'nde 8 derslikli İlkokul / Ortaokul,

Sincik ilçesi İnlice Beldesi'nde 3 derslikli İlkokul,

Gerger ilçesi Geçitli Köyü'nde 3 derslikli İlkokul,

Tut ilçesi Köseli Köyü'nde 3 derslikli İlkokul kısa süre içerisinde öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Valilik paylaşımında, yeni okulların eğitimin kalıcılığını sağlayacak nesillerin yetişmesine katkı sunacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

'Okullarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle buluşarak eğitim-öğretime başlaması; güçlü, umut dolu nesillerin ve iyileşmenin en sağlam temeli olacaktır. Yeni okullarımızın ilimize, ilçelerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileriz.'

Kaynak : PERRE