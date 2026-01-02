Kahta'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Kahta Belediyesi mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolların kapalı olması sebebiyle seyahatleri ertelenen şehirler arası yolculara Kahta İlçe Otogarı'nda sıcak yemek ikramında bulunuldu. Belediye ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara da sıcak yemek ulaştırdı.

Öte yandan görev başındaki trafik polis noktasına da sıcak yemek desteği sağlandı. Kahta Belediyesi yetkilileri, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına destek ve hizmetlerin kar yağışı süresince kesintisiz devam edeceği vurgulanırken, acil durumlar için 185 numaralı hattın 7 gün 24 saat hizmet verdiği ifade edildi.

