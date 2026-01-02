Adıyaman Valiliği, 2025 yılı içerisinde il merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitim yatırımlarının artırılarak kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda Besni ilçesine bağlı Eskiköy'de yapımı tamamlanan derslikli TOKİ İlkokulu, öğrencilerin nitelikli bir eğitim alacağı yeni bir eğitim yuvası olarak hizmete açıldı.

Valilik paylaşımında, projenin hayata geçirilmesinin önemine değinilerek şu ifadelere yer verildi:

'Bu güzel eser; ilçemize, köyümüze, evlatlarımıza ve büyük bir fedakârlıkla görev yapan eğitim camiamıza hayırlı olsun.'

Açıklamada ayrıca, geleceğe dair mesajlar da vurgulandı:

'Geleceğimizin mimarı olan senaryolarının yolu açık, sınıfları iyi olsun. Eğitimle büyüyor, eğitimle güçlenen bir gelecek için durmaktan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.'

Eskiköy TOKİ İlkokulu'nun hizmete girmesiyle, ilçedeki öğrencilerin daha modern ve nitelikli eğitim imkânlarına kavuşması hedefleniyor. Valilik, yatırımların süreceğini belirterek, eğitim camiasına ve bölge halkına sağlanan katkıyı ön plana çıkardı.

Kaynak : PERRE