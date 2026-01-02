Adıyaman Valiliği, 2025 yılı eğitim yatırımları kapsamında kente kazandırılan önemli bir projeyi kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, eğitime olan güçlü inancın, öğretmenlere verilen değerin ve geleceğe yönelik atılan kararlı adımların somut bir göstergesi olan SANKO Öğretmenevinin Adıyaman'a kazandırıldığı vurgulandı.

Valilik açıklamasında, zemin + 6 kat olarak projelendirilen, yıldızlı otel konforunda inşa edilen ve modern yatak kapasitesiyle hizmete sunulan SANKO Öğretmenevin'in öğretmenlerin konforu ve huzuru gözetilerek hayata geçirildiği ifade edildi. Söz konusu yatırımın, eğitim camiası için önemli bir kazanım olduğu belirtildi.

Adıyaman Valiliği, 'Bu anlamlı ve vizyoner yatırımın' hayata geçirilmesinde sağlanan güçlü destek dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e teşekkürlerini iletti. Açıklamada ayrıca, Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden biri olan, Adıyaman'a yönelik yatırımları, sağladıkları istihdam ve kente kattıkları değerlerle toplum nezdinde müstesna bir yere sahip bulunan SANKO Holding sahibi Konukoğlu Ailesi'ne de gönülden teşekkür edildi.

Valilik paylaşımında, öğretmenlerin huzur ve güven içinde konaklayacağı SANKO Öğretmenevi'nin, Adıyaman'ın eğitim gücüne önemli katkılar sunacağına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

'Bu değerli eserin, Adıyaman'a, eğitim camiasına ve geleceğin emanet edildiği öğretmenlere hayırlı olsun'

Kaynak : PERRE