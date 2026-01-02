İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 40 firari şahsın yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda aranan şahısların yakalandığını belirtti. Operasyonların Interpol-Europol koordinasyonunda yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, iade süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre; 'kasten öldürme', 'suç örgütüne üye olma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'çocuğun cinsel istismarı', 'yağma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' gibi ağır suçlardan kırmızı bültenle aranan çok sayıda şahıs başta Gürcistan olmak üzere çeşitli ülkelerde yakalandı.

Ulusal seviyede aranan şahısların ise 'terör örgütü propagandası yapmak', 'dolandırıcılık', 'hırsızlık', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'zimmet' ve 'tasarlayarak öldürme' gibi suçlardan arandıkları, büyük bölümünün Gürcistan'da yakalandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı yetkilileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve TEM daire başkanlıklarını tebrik ederek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PERRE