Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, arazi toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden azami faydayı sağlamak, yerleşim yerlerine sağlıklı ve içilebilir su temin etmek ve taşkın risklerine karşı etkin çözümler üretmek amacıyla yatırımlarını ülke genelinde kararlılıkla sürdürüyor. DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışı doğrultusunda suyun her damlasını koruyarak gelecek nesillere güvenle aktarılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin şehirlerinden biri olan Adıyaman'da hayata geçirilen Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli Projesinde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Türkiye'nin En Büyük Çaplı Denge Bacası Adıyaman'da İnşa Ediliyor

Adıyaman'a yapılan DSİ yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli Projesi'nin Türkiye ölçeğinde önemli bir mühendislik başarısı olduğunu ifade etti. Balta, projeye ilişkin yaptığı açıklamada: 'Adıyaman Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli Projesi'nde sona yaklaştık. Bu kapsamda, Türkiye'de inşa edilen su yapıları arasında 25 metre genişliğindeki çap büyüklüğüyle kendi alanında en büyük olan 'denge bacasını' Adıyaman şehrimize kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Güvenli Su Yönetimi İçin Denge Bacası Hayati Rol Oynuyor'

Basınçlı su iletim hatlarında meydana gelebilecek aşırı basınçlara karşı en güvenli çözümün denge bacaları olduğuna dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Balta, teknik sürece ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

'Basınçlı su iletim hattında meydana gelen aşırı basınçlara karşı basınç düşürücü ve by-pass vanaları kullanılması ya da cebri boru et kalınlığının artırılması gibi çözümler düşünülse de, en güvenli yöntem denge bacası kullanılmasıdır. Koçali Barajı Rezervuarı'nda biriktireceğimiz 297 milyon metreküp su hacminin güvenli şekilde yönetilmesi adına, alanında uzman mühendis kadromuzla birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde 25 metre çap genişliğine ve 104 metre derinliğe sahip denge bacasını projelendirdik.'

Kazı Çalışmaları Tamamlandı, Beton Kaplama Başladı

Projede önemli imalat aşamalarının tamamlandığını belirten Balta, yaklaşım kanalı ve denge bacasındaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı: 'Proje kapsamında uzunluğu 1.000 metre olan yaklaşım kanalının kazı ve harçlı perde imalatlarını tamamladık. Türkiye'nin en büyük çapına sahip denge bacası inşaatında ise 104 metrelik kazı imalatını bitirerek beton kaplama çalışmalarına başladık'dedi.

Yerli ve Milli Tünel Açma Teknolojisi Kullanılıyor

Koçali Projesi'nin yerli ve milli teknoloji açısından da önemli bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Balta, 'Toplam uzunluğu 5 bin 524 metre olan iletim tünelinin 331 metrelik kısmını konvansiyonel yöntemle açtık. Kalan 5 bin 194 metrelik bölümünü ise Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli tünel açma makinası ile tamamladık. Biz artık Avrupa'nın teknolojisine ihtiyaç duymuyoruz. Kendi projelerimizde yerli üretim iş makinelerini kullanıyoruz. Bundan her Türk vatandaşı gibi hepimizin gurur duyması lazım' ifadelerini kullandı.

Milli Ekonomiye Yıllık 1,9 Milyar TL Katkı

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman tarımı ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını ifade eden Balta, Koçali Sulaması Projesi'nin çok yönlü faydalar sunacağını belirtti. Balta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Koçali Projesi, 187 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet etmenin yanı sıra Adıyaman il merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 1 milyar 907 milyon TL katkı sağlanması, ayrıca 19 bin kişiye ilave istihdam oluşturularak kentin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sunulması bekleniyor.'

Adıyaman Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artması, su kaynaklarının daha etkin ve güvenli şekilde yönetilmesi ve Adıyaman'ın kalkınma sürecine güçlü bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

