Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın bugün gerçekleştirileceği bu çevrim içi görüşmenin, Putin ile yapılacak görüşme öncesi son durumu değerlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Toplantının içeriği hakkında daha fazla detay verilmezken, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yine ön planda tutması bekleniyor.

Trump, cuma günü Alaska'da Putin ile bir araya gelecek. Görüşmelerin, Ukrayna'daki savaşın ve Avrupa'daki güvenlik durumunun ele alınması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

ABD / TEKHA