“Süper Lig'in Köklü Geçmişi”

1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi adıyla başlayan ve günümüzde Süper Lig olarak anılan lig, o dönem iki grupta oynanan maçlarla start aldı. İlk sezonun finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk şampiyonluk kupasını Fenerbahçe kaldırırken, Galatasaray ise geçen sezonun şampiyonu oldu.

2002-2003 sezonunda Türkiye 1. Ligi’nin adı Süper Lig olarak değiştirildi. Ligin statüsü, 1959-1960 sezonunda bugünkü halini aldı. 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu tarihten itibaren galibiyetlere 3 puan verilmeye başlandı.

“Galatasaray En Çok Şampiyon Olan Takım”

Süper Lig'de en çok şampiyonluğu kazanan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, 24 kez bu sevinci yaşadı. Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 16 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir ise 1'er kez şampiyon oldu.

Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı, TFF Tahkim Kurulu'nun 2002 yılında aldığı kararla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki şampiyonluklarının da dahil edilmesiyle 18'e yükseldi.

“Süper Lig'in Yeni Takımları”

Bu sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK yükseldi. Eyüpspor ve Bodrum FK, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Göztepe ise 2 sezon aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.

“Lig Tarihindeki Rekorlar”

En Çok Şampiyon Olan Teknik Direktör: Fatih Terim, Galatasaray ile 8 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekor kırdı.

Farklı Takımlarla Şampiyon Olan Tek Teknik Direktör: Mustafa Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk kazandı.

En Fazla Puanla Şampiyonluk: Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 38 maçta topladığı 102 puanla en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını kazandı.

Namağlup Şampiyon: Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda yenilgi almadan şampiyon olan tek takım.

En Uzun Süre Yenilmeyen Takım: Beşiktaş, 1990-1992 yılları arasında 48 maç boyunca yenilmedi.

En Çok Gol Atan Sezon: Galatasaray, 1962-1963 sezonunda 42 maçta 105 gol atarak bu rekoru elinde bulunduruyor.

En Çok Gol Atan Futbolcu: Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda 39 golle bu rekoru kırdı.

En Gollü Maç: Fenerbahçe, 1991-1992 sezonunda Gaziantepspor'u 8-4 mağlup ederek Süper Lig tarihinin en gollü maçını oynadı.

En Farklı Galibiyet: Beşiktaş, 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

En Çok Forma Giyen Futbolcu: Umut Bulut, Süper Lig'de 515 maçta forma giyerek bu alanda rekor kırdı.

Süper Lig'de Yeni Sezon Başlıyor

Süper Lig'de bu sezon 19 takım mücadele edecek ve sezon sonunda 4 takım bir alt lige düşecek. 3 büyükler olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bugüne kadar Süper Lig'de küme düşmeyen takımlar olarak dikkat çekiyor.

Kaynak : PHA