Alınan bilgiye göre kaza, akşam Ozan köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Vakkas G., yönetimindeki 02FL723 plaka otomobil, Özcan I., idaresindeki 02ABP598 plaka traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Vakkas G., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yol güvenliği alınırken yaralı otomobil sürücüsü sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA