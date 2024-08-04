Yapılan denetimlerde:

Mevzuata aykırı olarak çakar lamba kullanan 246 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218 sürücüye ceza kesilirken, periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 968 araç tespit edildi. Emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319 sürücüye uyarı verildi ve sürücü belgesi olmadan araç kullanan 15 bin 88 kişi yakalandı.

Uygulama ve denetimlerde, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 araç cezalandırıldı. Bu kapsamda toplamda 434 bin 129 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Yetkililer, trafik kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini, aşırı hızdan kaçınılmasını ve emniyet kemeri takılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak : PHA