Sigorta Bilgi Merkezi, zorunlu trafik sigortasında güncel primleri açıkladı. İstanbul'da 4'üncü basamaktaki bir otomobil sürücüsünün primi 15 bin 60 TL olarak belirlenirken, büyük otobüslerde sıfırıncı basamak primi 290 bin 969 TL'ye ulaşıyor. Ortalama prim artışı ise yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul'da en riskli sürücünün primi 45 bin 181 TL, en düşük riskli sürücünün primi 7 bin 530 TL oldu. Ankara'da riskli sürücüler için prim 43 bin 902 TL, risksiz sürücüler için 7 bin 317 TL olarak kaydedildi. İzmir'de ise primler sırasıyla 42 bin 623 TL ve 7 bin 104 TL seviyesinde.

Ticari Araçlarda Yüksek Primler

Ticari taksilerde de primler önemli ölçüde arttı. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki ticari taksi primi 121 bin 397 TL, sekizinci basamak 20 bin 233 TL oldu. Ankara'da en yüksek 117 bin 961 TL, en düşük 19 bin 660 TL; İzmir'de ise en yüksek 114 bin 526 TL, en düşük 19 bin 88 TL olarak belirlendi.

Yolcu taşımacılığı yapan büyük araçlarda primler zirve yapıyor. 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde İstanbul'da sıfırıncı basamak 290 bin 969 TL, sekizinci basamak 48 bin 495 TL seviyesinde.

Basamak Kuralları Değişiyor: Hasarsız Sürücü Avantajı Korunuyor

Yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler, yeni araç aldıklarında mevcut basamakları üzerinden sigortalanacak. Daha önce 4'üncü basamaktan başlayan uygulama, kaza yapmamış sürücüler için dezavantaj yaratıyordu. Artık 8'inci basamaktaki bir hasarsız sürücü, yeni aracı için de 8'inci basamaktan prim ödeyecek.

Aynı şekilde, 1'inci basamaktaki yüksek riskli sürücüler de yeni araç aldığında 4'üncü basamağa yükseltilmeyecek, mevcut basamaktan sigortalanacak. Mevcut aracını değiştirip yenisini alan sürücüler için uygulama aynen devam edecek.

Erken Poliçe Yenileyenler Dikkat

Yeni düzenleme, poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler için de değişiklik öngörüyor. Poliçe devreye girmeden kaza yapan sürücünün hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek. Bu sayede riskli sürücülere avantaj sağlanması engellenirken, hasarsız sürücüler korunmuş olacak.

1 Ocak 2026'dan İtibaren Yürürlükte Olacak

Yeni kurallar, hasarsız sürücüleri ödüllendirirken riskli sürücülere sağlanan avantajları geri alıyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren tüm motorlu araç sahipleri, güncellenmiş prim ve basamak sistemi üzerinden trafik sigortası yaptıracak. Bu düzenleme, hem bireysel hem de ticari araç sahiplerine netlik sağlayacak ve sigortada adaleti artıracak.

Kaynak : PERRE